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توقعات مثيرة للجدل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمّر خلال الساعات القادمة

عالم الزلازل الهولندي
العالم الهولندي
أ أ
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أثار العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، الجدل مجددًا بتحذير من وقوع زلزال قوي بشدة 8.5 درجة خلال الساعات القادمة.

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وتنبأ العالم الهولندي، السبت، أن تصل قوة الزلزال خلال الساعات القادمة لـ 8.5 درجة على مقياس ريختر، متوقعًا أن يعقبه هزات أخرى قد تبلغ شدتها 6 درجات في الفترة ما بين 26 إلى 28 سبتمبر الجاري.
ونشر العالم الهولندي تحذير من الهيئة الجيولوجية ssgeos، التي يتبع لها، على منصة إكس، قالت فيه أنه: "يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر".

ومؤخرًا، عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، إلى إثارة الجدل مرة أخرى بعد زلزال المغرب الذي وقع ليلة أمس، وأسفر عن أكثر من 820 قتيلًا ومئات المصابين.

توقعات العالم الهولندي:

وكان العالم الهولندي توقع حدوث هزة أرضية عنيفة خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري، إلا أنه رجح حدوث هزة أعنف لتكون بمثابة خامس أعنف زلزال بالأرض قريباً، على الرغم من تأكيدات العلماء على أنه لا يمكن بأي طريقة التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية.

وسبق أن توقع هوغربيتس بالزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية في 6 فبراير الماضي والذي تسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين، قبله بثلاثة أيام.

هزات قوية:

وغرّد العالم الهولندي المثير للجدل منذ أيام قليلة، على حسابه في إكس بقوله: "اليوم يتقارب اقترانان كوكبيان مع عطارد والزهرة مع اقترانين قمريين مع المشتري وأورانوس. وفي 6 سبتمبر، حدث تقارب آخر مع عطارد والزهرة. أتوقع مجموعة من الهزات القوية قريباً. 5 إلى 7 سبتمبر".

وعاد هوغربيتس لتحذيراته المرعبة منذ نحو أسبوعين، إذ حذر من زلزال قد تتخطى قوته الـ8 درجات على مقياس رختر، بسبب الاصطفاف بين الأرض وكل من كوكبي المريخ ونبتون، والهندسة القمرية مع نفس الكوكبين.

زلزال ضخم


وحذر من أن الأرض تتحرك ببطء بين المريخ ونبتون، لافتاً إلى أنه كان قد تحدث عن هذه الهندسة منذ شهر نوفمبر الماضي. وتوقع نشاطاً زلزالياً ضخما وفرصة لحدوث هزة أرضية عنيفة قد تتخطى الـ8 درجات، بحسب مستويات الضغط التكتوني.

خامس أقوى زلزال في 20 عامًا:

ولم يستبعد في النشرة التي يبثها على موقع الهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS، أن تؤدي الهندسة القمرية مع المريخ ونبتون إلى زلزال قوي في الأيام القليلة القادمة.
ومن المحتمل أن تؤدي الهندسة القمرية في حوالى 29 من الشهر الجاري إلى زيادة النشاط الزلزالي، لافتا إلى أن "هندسة القمر تتسبب عادة بحدث زلزالي كبير، ومن الصعب تحديد المنطقة التي ستتعرض للنشاط الزلزالي".

وأضاف: إذا حدث ذلك خلال الساعات الـ24 القادمة أو الأسابيع القليلة القادمة، فسيكون الخامس من حيث الحجم خلال 20 عاماً.. لذلك فهو ليس مجرد حدث زلزالي.

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