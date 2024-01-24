روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف طائرة "الأسرى" وتطلب عقد اجتماع فورى لمجلس الأمن

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الجانب الروسي طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الذي استهدف الطائرة "إيل-76"، التي كانت تقل أسرى أوكرانيين. اضافة اعلان





روسيا تطالب مجلس الأمن بعقد اجتماع عاجل:



استهداف طائرة نقل عسكرية ومقتل 74 شخصا:



انفجار مصنع روسي



التحقيق في الحادث



وأضاف: "لقد طلبنا بالفعل عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، ونأمل بشدة أن تفي الرئاسة الفرنسية بمسؤولياتها وتحدد موعدا لهذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن".وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية استهدفت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" كانت تقل أسرى أوكرانيين في مقاطعة بيلغورود، باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات.وكان على متن الطائرة 6 من أفراد الطاقم و65 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية للتبادل، و3 عسكريين روس يرافقونهم، ماتوا جميعا.في وقت سابق، أسفر حريق في مصنع لإنتاج ألياف البوليستر في مدينة شاختي بمقاطعة روستوف في جنوب روسيا إلى وقوع انفجار وإصابات.وأوضح ممثل لخدمة الطوارئ للصحفيين أنه تم الإبلاغ عن حريق في ورشة إنتاج حشوات المراتب والوسائد في مصنع "أفانغارد" في مدينة شاختي".وأظهرت مقاطع فيديو متداولة وقوع انفجار قوي من داخل المصنع، تلاه حريق وتصاعد أعمدة دخان أسود فوق الموقع.وقال حاكم مقاطعة روستوف فاسيلي غولوبيف بأن الحادث، حسب المعلومات الأولية، أدى إلى إصابة 10 أشخاص دون سقوط فتلى، وتم تقديم الرعاية الطبية للمصابين.