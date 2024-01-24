الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف طائرة "الأسرى" وتطلب عقد اجتماع فورى لمجلس الأمن

WhatsApp Image 2024-01-24 at 7.59.16 PM
لافروف
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الجانب الروسي طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الذي استهدف الطائرة "إيل-76"، التي كانت تقل أسرى أوكرانيين.اضافة اعلان

روسيا تطالب مجلس الأمن بعقد اجتماع عاجل:


وأضاف: "لقد طلبنا بالفعل عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، ونأمل بشدة أن تفي الرئاسة الفرنسية بمسؤولياتها وتحدد موعدا لهذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن".

استهداف طائرة نقل عسكرية ومقتل 74 شخصا:


وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية استهدفت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" كانت تقل أسرى أوكرانيين في مقاطعة بيلغورود، باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات.

وكان على متن الطائرة 6 من أفراد الطاقم و65 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية للتبادل، و3 عسكريين روس يرافقونهم، ماتوا جميعا.

انفجار مصنع روسي


في وقت سابق، أسفر حريق في مصنع لإنتاج ألياف البوليستر في مدينة شاختي بمقاطعة روستوف في جنوب روسيا إلى وقوع انفجار وإصابات.

وأوضح ممثل لخدمة الطوارئ للصحفيين أنه تم الإبلاغ عن حريق في ورشة إنتاج حشوات المراتب والوسائد في مصنع "أفانغارد" في مدينة شاختي".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة وقوع انفجار قوي من داخل المصنع، تلاه حريق وتصاعد أعمدة دخان أسود فوق الموقع.

التحقيق في الحادث


وقال حاكم مقاطعة روستوف فاسيلي غولوبيف بأن الحادث، حسب المعلومات الأولية، أدى إلى إصابة 10 أشخاص دون سقوط فتلى، وتم تقديم الرعاية الطبية للمصابين.
 

اقرأ أيضا

تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 65 أسيرًا أوكرانيا(فيديو)

أمير الكويت يُعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائبًا للأمير

بقوة 5.9 ريختر.. زلزال يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا

حادث مروع بمصر.. شاحنة تطيح بـ 8 سيارات من أعلى كوبري بينهم مركبة محملة بالأغنام

قرار فوري من وزير الداخلية الكويتي بشأن واقعة اعتداء شرطي بسكين على شخص آخر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

47456غ4 2:26 م الأربعاء، 24 يناير 2024

تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 65 أسيرًا أوكرانيا(فيديو)

الشيوخ الأمريكي 9:23 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

قرار من الشيوخ الأمريكي بشأن الأصول الروسية المجمدة.. ما علاقة أوكرانيا؟

هاكرز 12:28 ص الخميس، 18 يناير 2024

هجمات إلكترونية تستهدف دولة أوروبية وتعطل مواقع حكومية

الحرب مع روسيا 2:25 ص الجمعة، 29 ديسمبر 2023

تصريح غير متوقع لقائد الجيش الهولندي.. ماذا عن الحرب مع روسيا؟

اقرأ أيضا

الشيوخ الأمريكي
9:23 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

قرار من الشيوخ الأمريكي بشأن الأصول الروسية المجمدة.. ما علاقة أوكرانيا؟

صافر
8:29 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

قنبلة موقوتة.. أحداث "البحر الأحمر" توقف عملية التخلص من "صافر"

شهداء غزة
4:53 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

63354 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 25490 شهيدا

زلزال
4:09 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

بقوة 4.5 ريختر.. زلزال يضرب جنوب مصر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
10:05 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. المحرمون من عطلة العيدين وتحذير الدفاع المدني وبيان "الصحة" بشأن مرض خطير

الدفاع المدني - برق - رعد
9:03 م الأربعاء، 24 يناير 2024

تقلبات جوية بمعظم مناطق المملكة.. تحذير عاجل من الدفاع المدني: "ابقوا في أماكن آمنة"

صندوق التنمية العقارية
8:00 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. بشكل شهري أم دفعة واحدة.. الصندوق العقاري يوضح كيفية إيداع مبالغ الدعم

تعليق تمائم القرآن - حكم ذلك
7:48 م الأربعاء، 24 يناير 2024

يعلق التمائم من القرآن و من غيره بقصد دفع الشر من العين.. ما حكمه؟

ا
7:17 م الأربعاء، 24 يناير 2024

هبوط مذهل أثناء العاصفة "إيشا".. طيار من المملكة يخطف الأنظار في لندن

الدعم السكني - شروط الحصول على الدعم
7:04 م الأربعاء، 24 يناير 2024

منها إقامة دائمة داخل المملكة.. 6 شروط للحصول على الدعم السكني