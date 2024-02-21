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رابطة العالم الإسلامي تعليقًا على "فيتو" أمريكا: يجب وقف الحرب الهمجية على غزة

رابطة العالم الإسلامي
رابطة العالم الإسلامي
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في أول تعليق على استخدام أمريكا حق "الفيتو" ضد مشروع قرار وقف الحرب على غزة، أعربت "رابطة العالم الإسلامي" عن استيائها وأسفها، مطالبة بوقف هذه الحرب فورًا.اضافة اعلان

وقف الحرب على غزة:

 ونددت الرابطة بنقض مشروع القرار الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار على غزة، الذي تقدمت به الجمهورية الجزائرية في مجلس الأمن بهدف حماية الأرواح والممتلكات للشعب الفلسطيني في القطاع.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين، وحفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الكارثة الإنسانية والحرب الهمجية في قطاع غزة، التي تُعدّ انتهاكاً صارخاً لكل قوانينه وأعرافه، وتهدد بهمجيتها وعبثها الثقةَ في منظومته وتماسكها.

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