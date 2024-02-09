الصحة الفلسطينية: الاحتلال قتل 340 طبيبًا خلال العدوان على غزة

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن الاحتلال قتل 340 من الكوادر الطبية أثناء انتشالهم للشهداء والجرحى، واقتحام المستشفيات والمراكز الصحية خلال العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ126 على التوالي.





استشهاد 340 من الكوادر الطبية في غزة



سبعة آلاف مفقود تحت ركام المنازل



الاحتلال يقتحم مستشفى الأمل بمدينة خان يونس



المئات من الجرحى والمرضى والنازحين



استشهاد 17 فلسطينيًا جراء قصف خان يونس



وأفادت الوزارة أن الاحتلال اعتقل خلال العدوان 99 من الكوادر الطبية، ودمر 123 سيارة إسعاف أثناء محاولتها انتشال الشهداء والجرحى.وأشارت إلى أن عمليات انتشال الشهداء من تحت ركام المنازل متوقفة منذ فترة طويلة لعدم توفر الآليات والوقود المشغل لها، وباتت مهمة الحصول على أحياء من بين سبعة آلاف مفقود تحت ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة مستحيلة.اقتحمت الدبابات الإسرائيلية مساء اليوم، مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد حصار استمر نحو ثلاثة أسابيع، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف أسفر خلال الأيام الماضية عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين في محيط المستشفى.وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاتصالات بالكوادر الطبية داخل مستشفى الأمل انقطعت، لافتًا النظرأنه يوجد داخل المستشفى المئات من الجرحى والمرضى والنازحين.استشهد 17 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف وإطلاق نار من الاحتلال على الفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.