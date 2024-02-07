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رابطةُ العالم الإسلامي تثمِّن موقفَ المملكة الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية

محمد العيسى
رئيس رابطةُ العالم الإسلامي
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‏أيدتْ رابطةُ العالم الإسلامي موقفَ المملكة العربية السعودية الثابت بشأن مسارِ السَّلام، تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

 

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‏وأكَّد معالي رابطةُ العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، تأييدَها لموقف المملكة الذي أبلغته للإدارة الأمريكية حول عدم حصول علاقاتٍ دبلوماسيةٍ مع إسرائيل، ما لم يتمّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلَّة على حدود عام 1967م، وعاصمتها "القدس الشرقية"، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على "غزة"، وانسحاب أفراد قوات الاحتلال من القطاع.
وأشادت الرابطة بدعوة المملكة للمجتمع الدولي وللدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ ليتمكَّن الشعبُ الفلسطينيُّ من نيل حقوقه المشروعة، ‏وبالتالي يتحقَّقُ الأمن الشامل والعادل في المنطقة والعالم كله.

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