أرقام جديدة للإيدز بدولة عربية.. وتحذير من مراكز التجميل

حالات الإيدز بالعراق: اضافة اعلان



رصدت لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق تسجيل 2638 حالة إيدز بينها 470 حالة وفاة خلال الأعوام الماضية.وكانت نقابة الأطباء قد حذرت من انتقال مرض نقص المناعة "الإيدز" عن طريق مراكز التجميل غير المرخصة أو الوشم.ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية بالعراق، عن رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، أن اللجنة لاحظت من خلال متابعتها مع الجهات المعنية رصد 2638 حالة إصابة بمرض العوز المناعي الإيدز.وكشفت عن وجود 470 حالة وفاة بينها خلال الأعوام الماضية لغاية بداية العام الحال.وأضاف شنكالي أن هناك حالات قليلة تم تسجيلها لحديثي الولادة بسبب انتقال المرض من الأم المصابة إلى الطفل أو انتقاله عبر نقل الدم.وأكد شنكالي أن الأرقام المسجلة هي ضمن المستويات العالمية وأقل بكثير منها، فضلا عن تعافي المرضى المصابين عند مراجعتهم مبكرا للمركز الوطني للإيدز وعدوى الأمراض الجنسية.فيما حذر نقيب الأطباء حسنين صفاء شبر، من أن مرض الإيدز المزمن يشكل خطرا على الحياة في حال عدم معالجته، إذ ينجم عن فيروس يسبب قصورا في الجهاز المناعي، والمصاب لا يعاني أي أعراض سوى في المراحل المتقدمة بعد 10 أعوام أو أكثر.كما جذر أيضا من انتقال المرض عبر مراكز التجميل غير المرخصة والوشم.