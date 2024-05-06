انطلاق تمرين الغضب العارم 24 بين القوات المسلحة بالمملكة ومشاة البحرية الأمريكية

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انطلقت أمس مناورات التمرين اللوجستي "الغضب العارم 24" بين القوات المسلحة بالمملكة ومشاة القوات البحرية الأمريكية، وذلك في منطقة عمليات التمرين في ميناء ينبع التجاري على ساحل البحر الأحمر.



انطلاق تمرين الغضب العارم:

وافتُتِح التمرين بحضور قائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن أحمد بن علي الدبيس، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة السعودية، ومن الجانب الأمريكي مدير القيادة المركزية الأمريكية المتقدمة بالمملكة العميد ريتشارد جي كوارك، وعدد من كبار المسؤولين في الجيش الأمريكي.وأوضح قائد تمرين "الغضب العارم 24" العميد الركن عقاب بن عوض المطيري أن التمرين الذي سينُفذ على عدة مراحل بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، يهدف إلى تعزيز التنسيق والشراكة، وتبادل الخبرات بين الجانبين، ورفع المستوى التدريبي في استخدام القواعد العسكرية وشبكات الطرق في المملكة، بالإضافة إلى التدريب على العمل مع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية لتنفيذ مثل هذه التمارين.وأكد أن التمرين يتضمن العديد من الفرضيات والتدريبات على عمليات النقل والإمداد والرماية بالذخيرة الحية انطلاقًا من محافظة ينبع ومرورًا بعدة مناطق وصولاً إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج، فيما تستكمل القوات الأمريكية التمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.