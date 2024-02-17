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رغم رفض الاحتلال.. أمريكا: إقامة دولة فلسطينية ضرورة ملحة

بلينكن
بلينكن
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حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت، الاحتلال من عدم استغلال الفرصة الاستثنائية من أجل دمجها في المنطقة، مؤكداً ضرورة إنشاء الدولة الفلسطينية من أجل تحقيق أمن مستدام في المنطقة.اضافة اعلان

ضرورة ملحة لإنشاء دولة فلسطينية:

وقال بلينكن خلال حلقة نقاش في مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي: هناك ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى للمضي قدماً في إقامة دولة فلسطينية، تضمن أيضاً أمن الاحتلال.

وأضاف أن دولة الاحتلال ربما آمنة الآن، ولكنها هل هي آمنة على المدى البعيد؟ هذا سؤال صعب، كيف نضمن أن دائرة العنف هذه لن تتكرر مرة أخرى بعد خمس أو 10 سنوات أخرى؟، داعياً الاحتلال إلى انتهاز هذه الفرصة من أجل إنهاء دائرة العنف.

جهوداً حقيقية تقودها الدول العربية:

وأشار بلينكن إلى أن هناك جهوداً حقيقية تقودها الدول العربية لتنشيط السلطة الفلسطينية، حتى تكون أكثر فعالية في تمثيل الفلسطينيين لتكون شريكاً مع الاحتلال في مستقبل المنطقة.
وأوضح أن قيام دولة فلسطينية أصبح أمراً عاجلاً أكثر من أي وقت مضى، معتبراً أن تحقيق ذلك سيجعل من المنطقة آمنة أكثر من أي وقت.

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