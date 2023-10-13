رابطة العالم الإسلامي ترفض استمرار استهداف المدنيين في غزة

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أعربت رابطة العالم الإسلامي عن رفضها وإدانتها بأشدّ العبارات، لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، ولاستمرار استهداف المدنيين العزّل فيها. اضافة اعلان

وحذرت الرابطة من كارثة إنسانية مروعة ستخلِّفها هذه الدعوات والممارسات، التي تمثِّل انتهاكاً صارخًا وخطِرًا للقوانين والأعراف الإنسانية والدولية كافة.





حماية المدنيين

وجددت الأمانة العامة للرابطة في بيان اليوم، دعوتها للجميع إلى تحمُّل مسؤولياتهم تجاه حماية المدنيين، وفق القانون الدولي الإنساني، ودعمها لكل الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقفٍ فوريّ للتصعيد العسكري، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتسهيل مرور المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين، والتوصل لحلٍّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات ذات الصلة.