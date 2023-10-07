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صحيفة تواصل الالكترونية

رابطة العالم الإسلامي تحذر من التصعيد في فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين
الاحتلال
أ أ
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حذَّرتْ رابطة العالم الإسلامي من التصعيد الخطِر بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وارتفاع مستوى العنف الدائر هناك.

الجميع سيدفع الثمناضافة اعلان

وفي بيانٍ للأمانة العامة، أكَّدت الرابطةُ أنَّ التصعيدَ والعنفَ المتبادلَ سيدفع ثمنَه الجميعُ، مهيبةً بأهمية عمل الجميع على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كلِّ الممارسات التي تُقَوِّضُ فُرَصَ السلام، وصولًا إلى حلِّ هذه القضية المصيرية التي تُعَدُّ في طليعة القضايا الدولية المُلِحَّة والمؤلمة.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية بيانًا تعليقًا على أحداث غزة، جاء فيه: "تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال ، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك.

وقف فوري للتصعيد

وتدعو المملكة للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين وضبط النفس.
وتذكر المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.
وتجدد المملكة دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.

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