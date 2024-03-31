رائحة كريهة مجهولة المصدر تجبر طائرة أمريكية على إخلائها فورًا

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اضطر القائمون على طائرة أمريكية إلى إخلائها من جميع الركاب قبل لحظات من إقلاعها بسبب انتشار رائحة كريهة لم يُعرف مصدرها.



إخلاء جميع الركاب سبب رائحة كريهة:



فتح تحقيق



وتم إخلاء جميع الركاب من طائرة تابعة لشركة فرونتير إيرلاينز الأمريكية قبل إقلاعها على إخلاء جميع ركابها، البالغ عددهم 226 راكبا في رحلة داخلية بين ولايتي نورث كارولاينا وفلوريدا.وكانت الطائرة على وشك الإقلاع من مطار "شارلوت دوغلاس" في ولاية فلوريدا الأمريكية، مساء الأربعاء، عندما تسربت الرائحة عبر الطائرة.وتم استخدام الجسر لإخلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم، وخلال هذه العملية أصيب أحد الركاب واحتاج لتدخل طبي.وقال ركاب من الطائرة إن الأمر بدأ بإعلانات انطلقت وبدأت الأضواء تومض لإعلان "الإخلاء الآن".من جانبها، أعلنت شركة "فرونتير إيرلاينز" مالكة الطائرة أنها ستزود جميع الركاب بقسائم بقيمة 200 دولار للرحلات المستقبلية، إضافة إلى فندق للمبيت، وفق صحيفة "مترو" البريطانية.وقدم المتحدث باسم شركة الطيران اعتذارا للركاب، لافتا إلى أنه سيتم فتح تحقيق في الحادثة.وبحسب التقارير الأولية لم يلاحظ أي دخان أو حريق. فيما لم يعرف مصدر الرائحة.