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ذهول في هذه الدولة.. عائلة كاملة تنهي حياتها بالقفز من الطابق الـ 21

الجثامين الموتى جثة
ارشيفية
أ أ
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سادت حالة من الذهول والصدمة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، عقب إقدام عائلة على التخلص من حياتها بالقفز من طابق مرتفع في بناية شاهقة.اضافة اعلان

عائلة تتخلص من حياتها في إندونيسيا:

وفي تفاصيل الواقعة التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، فقد تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل، والذي وثقته كاميرا مراقبة لحادثة تخلص جماعي من الحياة، لعائلة من أب وأم وطفلين في إندونيسيا.
وأوضحت أن كاميرا مراقبة، وثقت قيام عائلة مكونة من 4 أفراد من الذهاب لسطح بناية مكونة من 21 طابقا ثم قفزوا جميعاً من أعلى البناية.
وتسبب الحادث في ضجة واسعة، خاصة أن من بين الأربعة طفلان.
وكشفت وسائل إعلام إندونيسية عن هوية القتلى وهم الأب عمره 50 عاما وزوجته 52 عاما، وابنتهما البالغة من العمر 15 عامًا، وابنهما البالغ من العمر 13 عامًا.
ونقلت عن رئيس الشرطة إنهم يحققون في الحادثة على أنها عملية "تخلص من الحياة" لأنهم وجدوا حبل يربط أياديهم ببعضهم لحظة سقوطهم.
أسرة كاملة:
وقد لفظ الأربعة أنفاسهم في الحال بعد قفزهم من الطابق 21 في منطقة بينجارينجان، بشمال جاكرتا.

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