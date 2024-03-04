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الأكبر في تاريخ البلاد.. هروب جماعي لآلاف السجناء في هذه الدولة

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ارشيفية
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أعلنت حكومة هاييتي أمس الأحد  فرض حالة الطوارئ وحظر تجول ليليا، وذلك بعد هروب جماعي لآلاف السجناء في عملية تعد الأكبر والأوسع في تاريخ البلاد.اضافة اعلان

هروب للسجناء في هاييتي:

 وجاءت عملية فرض الطواريء في محاولة للجم موجة عنف أثارها هجوم عصابات على سجن البلاد الرئيسي سمح بفرار آلاف السجناء.
وبحسب وسائل إعلام، فقد أعلنت الحكومة -في بيان- أن حظر تجول يمتد من الساعة السادسة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، ويسري حتى السادس من مارس الجاري، وتشمل الإجراءات القابلة للتمديد المنطقة الغربية التي تضم العاصمة بورت أو برنس.
وأوضحت الحكومة أن الهدف من هذه التدابير السماح بإعادة فرض النظام واتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة على الوضع مجددا.

تفاصيل الهروب الجماعي للسجناء في هاييتي:

وأسفرت عملية الهروب عن قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وأصيب آخرون في العملية من السجن الوطني في العاصمة الهاييتية الذي هاجمته عصابات مسلحة.
وبسبب ضخامة العملية، لم تتمكن الشرطة من منع العصابات من إطلاق سراح عدد كبير من السجناء قيد الاحتجاز بتهم الخطف والقتل وجرائم أخرى.
أيضا لم تحدد الحكومة أعداد السجناء الذين تمكنوا من الهرب، غير أن التقارير الإعلامية تشير إلى أن عدد السجناء الهاربين بلغ نحو 3700 شخص.
يذكر أن هاييتي -البلد الفقير في منطقة الكاريبي- تواجه أزمة سياسة وأمنية وإنسانية خطرة منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في عام 2021.

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