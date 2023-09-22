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صحيفة تواصل الالكترونية

رئيس وزراء العراق: العطش يُهدد الملايين ونرفض التدخل في شؤوننا

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رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني
أ أ
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أكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني حرص بلاده على انتهاج سياسة متوازنة وأن يكون العراق مصدر استقرار بالمنطقة.

رفض التدخل في شؤون العراقاضافة اعلان

وأما الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر السوداني عن رفضه التدخل في شؤون العراق الداخلية،مطالبًا باحترام السيادة العراقية.
وشدد على التزام بلاده بمبادئ القانون الدولي وإقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار، مبينًا أنه يرفض أن يكون العراق منطلقا لأي هجمات على دول الجوار.
وأضاف أنه يرفض التدخل في شؤوننا الداخلية تحت أي ذريعة، أن الحكومة تسعى لإجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي بعد توقفها 10 سنوات.

لا يجب ترك العراق يموت عطشا

وتابع أنه لا يجب ترك العراق يموت عطشا وعلينا تكثيف الجهود إقليميا لمكافحة آفة المخدرات، مضيفًا أنه يحتفظ بحق بلاده في اتخاذ الخطوات المناسبة لردع أي انتهاك.

 

انفتاح على الاقتصاد العالمي

وبين أن طريق التنمية قناة حيوية تربط بين أجزاء اقتصادية أساسية في المنطقة، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية في العراق انفتحت على الاقتصاد العالمي.
ودعا لتشيكل تجمع إقليمي يضم العراق وإيران ودول مجلس التعاون لإدارة المياه ومواجهة الجفاف، لافتًا إلى أن طريق التنمية قناة حيوية تربط بين أجزاء اقتصادية أساسية في المنطقة.

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