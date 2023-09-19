انتشار مكثف للقوات العراقية على الحدود مع إيران.. ماذا يجري؟

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أعلن وزير الدفاع العراقي، أن القوات العراقية انتشرت اليوم بكثافة على الحدود مع إيران.

وأوضح أنه تم حصر وجود المعارضة الإيرانية الكردية في 5 معسكرات داخل العراق، لدينا طرق دبلوماسية وسياسية لحل المشكلات مع إيران وتركيا. اضافة اعلان





جماعات مسلحة معارضة لطهران



أمن الحدود مسؤولية مشتركة



العراق يدين الاعتداء على مدن إقليم كردستان



مقتل 3 عراقيين وإصابة 3 آخرين



وأكد بيان عراقي إيراني، أن الجانب العراقي نشر قوات الحدود الاتحادية بدلا من الجماعات المسلحة المعارضة لطهران، وأنه تم إخلاء المقرات الموجودة قرب الحدود مع ايران والتي كانت تشغلها جماعات مسلحة معارضة لطهران.وأضاف أن الجانب العراقي أوفى بالتزاماته ونقل الجماعات المسلحة المعارضة لإيران بعيدا عن الحدود، وأن العراق أكدّ أن أمن الحدود مسؤولية مشتركة وأنه سيعتمد الاتفاق الأخير كمرجعية مستقبلية، مبينًا أن الحوار هو الطريق الأسلم لحل أي مشاكل أو خلافات تعزيزا للعلاقات المتميزة بين بغداد وطهران.يأتي هذا في وقت أدانت فيه الرئاسة العراقية، بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة على مدن إقليم كردستان الآمنة.وبينت أن الهجمات العسكرية الممنهجة على الأراضي العراقية وتحديداً في إقليم كردستان تتصاعد يوما بعد آخر، ودون مسوغ عسكري أو أمني.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مقتل 3 من جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة 3 آخرين جراء قصف استهدف مطار "عربت" في منطقة السليمانية يوم أمس، باستخدام طائرة مسيرة.