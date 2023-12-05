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روسيا تعلن زيادة الإصابات بمرض شديد الخطورة

التهاب رئوي
مرض الالتهاب الرئوي في روسيا
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أعلنت هيئة المراقبة وحماية المستهلك الروسية عن تسجيل  حالات معزولة لإصابات بفيروس الميكوبلازما (التهاب الجهاز التنفسي) شديد الخطورة.

تسجيل حالات إصابةاضافة اعلان

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أنها سجلت عددا من الإصابات وأنه كما هو الحال في الخارج، لا توجد تغييرات في الحالات المرضية، ولم يتم تسجيل ظهور أشكال أكثر خطورة من الحالات التي يتم تسجيلها في الدول الأخرى.

وفي وقت سابق، أبلغت عدد من الدول حول العالم، خاصة الصين وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، عن زيادة في حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، والتي تؤثر بشكل رئيسي على الأطفال.

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انتشار مسببات الأمراض

وأرجعت السلطات الصينية هذه الزيادة إلى رفع قيود "كوفيد-19" وانتشار مسببات الأمراض المعروفة، بما في ذلك الأنفلونزا والالتهاب الرئوي الميكوبلازما (عدوى بكتيرية تصيب عادة الأطفال الصغار)، وكوفيد-19.

وفي نهاية نوفمبر أكدت العديد من وسائل الإعلام بوجود التهاب رئوي غير مكتشف لدى الأطفال في شمال الصين.

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