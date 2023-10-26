الأعلى عالميا.. طرح 1250 كجم نفايات يوميا لكل شخص بدولة عربية

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يعاني العراق بما فيه العاصمة بغداد وجميع المحافظات من ظاهرة التلوث، التي زادت من وطأتها عمليات الطمر غير الصحي.





النفايات في العراق:

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صحيفة السومرية العراقية كشفت أن البلد يطرح نحو 40 مليون طن من "النفايات الصلبة" سنوياً.ونقلت عن وكيل وزارة البيئة، جاسم الفلاحي، أن قطاع النفايات مهم وحيوي جداً، ونستطيع عن طريقه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يطرح العراق سنوياً نحو 40 مليون طن من النفايات الصلبة.وأوضح أن الواحد يطرح بين 750 - 1.250 كلغم يومياً وهو الأعلى في كل دول العالم، لوجود ظاهرة الهدر في المجتمع.وأكدت أيضا صحيفة الصباح الرسمية أن العراق منتج كبير للنفايات التي باتت ذات قيمة، إذ يتم التركيز على الإدارة الرشيدة للنفايات.وأضافت أن هناك ما يسمى بـالاقتصاد الدائري، الذي يبدأ من جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها انتهاء بتحويلها إلى طاقة، وهو أهم المتبنيات، حيث يمكن لهذا القطاع استيعاب نحو 100 ألف يد عاملة.يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه محافظات العراق من تخصيص مساحات واسعة في معظم مناطقها لرمي النفايات.ويقوم السكان بحرقها للتخلّص منها ومن الروائح الكريهة المنبعثة منها، الأمر الذي يتسبّب في تصاعد الأبخرة السامة في تلك المناطق.