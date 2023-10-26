مصرع 22 وإصابة 60 في إطلاق نار جماعي بولاية أمريكية

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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، عن مصرع ما لا يقل عن 22 شخصًا جراء إطلاق نار جماعي في ولاية مين.

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مصرع 22 وإصابة 60 شخصًا



إطلاق نار في مدينة لويستون بولاية ماين



وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا، وإصابة ما بين 50 إلى 60 آخرين، في إطلاق نار بمدينة لويستون في ولاية ماين الأمريكية.ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر في وكالات إنفاذ القانون أن 22 شخصًا على الأقل قُتلوا في حوادث إطلاق نار في مدينة لويستون بولاية ماين.وحسب "سبوتنيك"، فقد صرحت شرطة ولاية ماين أن هناك حالة نشطة لإطلاق النار في مدينة لويستون، مؤكدة أن حوادث إطلاق النار أسفرت عن إصابة ما بين 50 إلى 60 شخصًا.السلطات تطالب بالبقاء داخل المنازلوطالبت السلطات مواطنيها بضرورة الالتزام بالبقاء في منازلهم وغلق الأبواب، مبينة أنها فتحت تحقيقات عاجلة لكشف ملابسات الحادث.يأتي هذا في وقت سجلت فيه أمريكا أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي، قُتل فيها ما لا يقل عن 4 أشخاص، أو تعرضوا للإصابة.