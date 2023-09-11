بقي مسجدها صامدا.. اختفاء قرية كاملة بسبب زلزال المغرب

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تسبب الزلزال الذي ضرب المغرب ومركزه إقليم الحوز، في تدمير قرى جبلية بالكامل، بسبب قوته والتي وصلت إلى 7 درجات وفق مقياس ريختر.





نجاة مسجد القرية:

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تدمير 20 قرية بسبب الزلزال:

مصلون مغاربة أثناء الزلزال:

وقد نجا مسجد القرية التي تقع في منطقة دوار امرزكان، التي لا تبعد كثيراً عن بؤرة الزلزال، حيث تعرضت لدمار شامل.مواقع التواصل الاجتماعيّ، تناقلت صوراً قبل وبعد الزلزال الذي ضرب المنطقة.وظهر واضحا مدى حجم الدمار في القرية الجبلية، ومحيط المسجد الذي بقي كما هو دون أن يتأثر، وبقى صامدا بمعية الله وتقديره.وذكرت تقارير مغربية، أن زلزال الحوز دمر قرى جبلية، وتسببت وعورة المسالك الطرقية في صعوبة وصول الإسعاف وعمليات الإنقاذ وإجلاء المصابين.فيما كشف سكان قرية امزميز في إقليم الحوز المغربي، أن ما لا يقل عن 20 قرية دمرت بالكامل وبحاجة عاجلة للتدخل.ونقلت "الحدث"، عن مصدر محلي بأن بعض الجثث لا تزال تحت الأنقاض, وأن فرق الإنقاذ لم تستطع الوصول إلى كل المناطق المتضررة.وبين أن هناك الكثير من الجثث في العديد من قرى الإقليم، مؤكدًا أن القرى التي دمرت يتراوح عدد سكانها بين 100 و500 نسمة.بينما قال وزير العدل المغربي: إن الانهيارات عرقلت الوصول إلى المناطق المنكوبة، مع تواصل أعمال الإنقاذ التي استمرت طوال الليل بمناطق الزلزال في المغرب.أيضا أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، الدقائق الأولى من وقوع زلزال المغرب المدمر، داخل أحد المساجد.والتقطت كاميرات المراقبة، لحظة اصطفاف المصلين بجانب بعضهم، فيما بدا أن الأرض تهتز تحت أقدامهم، والأصوات عالية.وانقطعت الكهرباء بعد ذلك، إلا أن المصلين لم يتحركوا من أماكنهم وأكملوا الصلاة في ثبات.