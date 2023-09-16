بقوة 3.8 ريختر.. المغرب يتعرض لهزة ارتدادية جديدة

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أعلنت السلطات المغربية اليوم الجمعة، أنه سجلت هزة ارتدادية جديدة في منطقة الهلالات بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر.

وقال رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة المغربية، أن الحكومة تعمل على تسريع عمليات إعادة بناء المساكن المتضررة من الزلزال. اضافة اعلان





ارتفاع عدد ضحايا الزلزال



انهيار 50 ألف مسكن كليًا أو جزئيًا بسبب الزلزال



زلزال المغرب



وكشفة وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2862 قتيلا والمصابين إلى 2562، مؤكدة أن أبرز التحديات التي تواجهها فرق الإنقاذ هي انقطاع بعض الطرق.وأوضح المتحدث باسم الحكومة المغربية أن هناك عمل حكومي وميداني حثيث لاحتواء تداعيات الزلزال، مبينًا أن العمل جاريًا على استكمال مرحلة الإنقاذ والإغاثة والإيواء بالمناطق المتضررة.وبين أنه تم تعبئة كل القدرات وتجنيد كل الأجهزة للوصول إلى جميع المتضررين، لافتًا إلى أن هناك جهود للوصول إلى عدد من المواقع النائية في إقليم الحوز وتارودانت.وأكدت القوات المسلحة المغربية، أنها وجهت بتعزيزات كبيرة تصل إلى أمزميز بإقليم الحوز لدعم جهود الإنقاذ وانتشال جثامين الضحايا.وكان الديوات الملكي المغربي أعلن أن نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب قبل أيام مدنا بالمملكة وخلف آلاف القتلى والجرحى.ومساء الجمعة الماضية، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط).