ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 1305 قتلى و1832 مصاباً

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أعلنت وزارة الداخلية المغربية، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب عدد من مدنها ليل أمس الجمعة، مشيرة إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 1305 حالة وإصابة 1832 جراء الزلزال. اضافة اعلان

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة لشاب مغربي محشور أسفل أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس.





شاب عالق في زلزال المغرب:



الأعنف منذ قرن:



زلزال المغرب:



ويظهر الفيديو شخصا يوثق المشهد وينادي على شخص باسم سعد بدت رأسه فقط وباقي جسده أسفل الركام، فيما ظلت أمه وباقي أسرته تحت الأنقاض، دون أن يعرف مصيرهم.وأكد ناصر جابور رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزة القوية التي شهدها المغرب، ليلة الجمعة السبت، هي الأعنف بالمغرب منذ قرن.وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، قال إنها "المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب".وأوضح أن الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي ضرب مساء أمس الجمعة إقليم الحوز تكون أقل قوة وقد لا تشعر بها الساكنة.ونشرت وسائل إعلام مغربية صورا، لعدد كبير من المواطنين في العراء، بعد أن انهارت بيوتهم أو تشققت جراء الهزة.فيما لم يستطيع آخرون الرجوع إلى منازلهم خشية وقوع ارتدادات أخرى.