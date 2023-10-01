تكبيد المليشيا خسائر فادحة .. إسقاط مسيرات حوثية في صعدة

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نجحت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة بمديرية باقم التابعة لمحافظة صعدة في اليمن ، من إسقاط طائرات مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية.





إسقاط مسيرات حوثية بصعدة: اضافة اعلان



تحالف دعم الشرعية:



وبحسب ما نقلته وكالة "سبأ" عن قائد محور علب، اللواء ياسر مجلي أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيرة حاولت المليشيات من خلالها استهداف مواقع قوات الجيش في المحور.وأوضح قائد محور علب أن ذلك جاء بالتزامن مع استهداف المواقع بصواريخ الكاتيوشا.وأضاف مجلي أن أبطال الجيش الوطني تصدوا للهجمات الحوثية، وكبدوها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.ونوه أيضا أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من خروقات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، لتقويض جهود ومساعي السلام.وتواصل مليشيا الحوثي تصعيدها في عدد من جبهات القتال، بالإضافة إلى قصفها مؤخراً للأحياء السكنية في تعز واستمرار قطع طرقاتها الرئيسية.وقبل أيام نعى تحالف دعم الشرعية في اليمن استشهاد ضابط وضابط صف من قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة.وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي عن استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة.وأضاف"المالكي" في تصريح له حينها : وإذ تنعي قيادة القوات المشتركة للتحالف الشهداء الأبطال الأوفياء لدينهم وأمتهم، فإنها تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء الأبطال، وتدعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يتقبلهم من الشهداء الأبرار وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.