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صحيفة تواصل الالكترونية

حقد دفين

ميليشيا الحوثي تعتدي على يمنيين أثناء احتفالهم بيوم الثورة

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ميليشيا الحوثي
أ أ
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وثق مقطع فيديو اعتداء عناصر مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، على اليمنيين المحتفلين في العاصمة المختطفة صنعاء بالذكرى 61 لثورة الـ 26 سبتمبر المجيدة.

الأعلام الوطنية:

ومزقت تلك الميليشيات الأعلام الوطنية من السيارات وتم دوسها بالأقدام، الأمر الذي يكشف حقيقة مشروعه تلك المل الامامي البائد وحقدها الدفين على الثورة والجمهورية.


في وقت سابق، قال وزير الإعلام اليمني إن سقوط عناصر خلية ما تسمى وحدة "العمليات الإيذائية" التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، في كمين محكم للقوات المشتركة في الساحل الغربي أثناء محاولتها زرع عبوات ناسفة في الخط الرئيسي غرب محافظة تعز، يؤكد النهج التصعيدي للمليشيا وعدم اكتراثها بدعوات وجهود التهدئة واحلال السلام.

 مليشيا إرهابية

وتابع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" اعترافات عناصر الخلية بزراعة الألغام والعبوات الناسفة في عدد من الطرق بمحافظة تعز "المحُاصرة" دون تفريق بين اهداف عسكرية ومدنية، والمشاهد التي ضبطت بحوزتها وأكدت استهدافها سيارات مدنية ودراجات نارية، يؤكد المؤكد عن كونها مليشيا إرهابية لا تختلف عن التنظيمات الإرهابية، ولا تجيد سوى القتل والسلب والنهب والتدمير".

المجتمع الدولي

وأضاف :" المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبين بادانة هذه الممارسات الاجرامية التي تكشف الموقف الحقيقي للمليشيا الحوثية من السلام، وممارسة ضغط حقيقي على قياداتها لوقف انشطتها الإرهابية التي تفاقم الأوضاع الانسانية ويذهب ضحيتها المدنيين الأبرياء، وضمان عدم افلاتهم من العقاب".

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