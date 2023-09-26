ميليشيا الحوثي تعتدي على يمنيين أثناء احتفالهم بيوم الثورة

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وثق مقطع فيديو اعتداء عناصر مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، على اليمنيين المحتفلين في العاصمة المختطفة صنعاء بالذكرى 61 لثورة الـ 26 سبتمبر المجيدة.





الأعلام الوطنية:



مليشيا إرهابية



المجتمع الدولي



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ومزقت تلك الميليشيات الأعلام الوطنية من السيارات وتم دوسها بالأقدام، الأمر الذي يكشف حقيقة مشروعه تلك المل الامامي البائد وحقدها الدفين على الثورة والجمهورية.في وقت سابق، قال وزير الإعلام اليمني إن سقوط عناصر خلية ما تسمى وحدة "العمليات الإيذائية" التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، في كمين محكم للقوات المشتركة في الساحل الغربي أثناء محاولتها زرع عبوات ناسفة في الخط الرئيسي غرب محافظة تعز، يؤكد النهج التصعيدي للمليشيا وعدم اكتراثها بدعوات وجهود التهدئة واحلال السلام.وتابع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" اعترافات عناصر الخلية بزراعة الألغام والعبوات الناسفة في عدد من الطرق بمحافظة تعز "المحُاصرة" دون تفريق بين اهداف عسكرية ومدنية، والمشاهد التي ضبطت بحوزتها وأكدت استهدافها سيارات مدنية ودراجات نارية، يؤكد المؤكد عن كونها مليشيا إرهابية لا تختلف عن التنظيمات الإرهابية، ولا تجيد سوى القتل والسلب والنهب والتدمير".وأضاف :" المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبين بادانة هذه الممارسات الاجرامية التي تكشف الموقف الحقيقي للمليشيا الحوثية من السلام، وممارسة ضغط حقيقي على قياداتها لوقف انشطتها الإرهابية التي تفاقم الأوضاع الانسانية ويذهب ضحيتها المدنيين الأبرياء، وضمان عدم افلاتهم من العقاب".

● اعتداء عناصر مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، اليوم، على المواطنين المحتفلين في العاصمة المختطفة #صنعاء ، بالذكرى 61 لثورة ال 26 سبتمبر المجيدة، وتمزيق الاعلام الوطنية من السيارات ودوسها بالاقدام، يكشف حقيقة مشروعها الامامي البائد وحقدها الدفين على الثورة والجمهورية… pic.twitter.com/iqFeg0BR8u September 25, 2023