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صحيفة تواصل الالكترونية

اليمن.. قرار مفاجيء بتعليق الخطوط الجوية مع دولة عربية

مطار صنعاء
مطار صنعاء
أ أ
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نقلت وكالة "رويترز" عن  مسؤولين تنفيذيين في شركة الخطوط الجوية اليمنية، بأن الشركة ستعلق الرحلة التجارية الدولية الوحيدة من العاصمة اليمنية ووجهتها إلى الأردن.اضافة اعلان

اليمن يعلق الرحلات الجوية مع الأردن:



وبحسب الوكالة فقد جاء القرار، ردا على منع إدارة مليشيا الحوثي، الشركة من سحب أموالها في بنوك صنعاء.

فيما ذكرت وكالة عمون الأردنية  أن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، أكد أن الأردن "لم يُبلغ حتى الآن" بتعليق الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها من صنعاء إلى المملكة خلال الشهر المقبل.

وأوضح أن الشركة تشغل حاليا ست رحلات أسبوعيا بين صنعاء والأردن، مشيرا إلى أن هيئة تنظيم الطيران المدني منحت تصاريح لتشغيل الرحلات بحسب الطلب.

فيما بيّن مسؤولو شركة الخطوط الجوية اليمنية، أنها ستوقف ست رحلات أسبوعية إلى الأردن في أكتوبر المقبل.

ونوهت أن ذلك بعد فشل المفاوضات مع الحوثيين من أجل الإفراج عن أموال الشركة التي أوضحوا أنها تصل إلى 80 مليون دولار.

وأضافت "رويترز"  أن الشركة اقترحت أن تحصل حكومة الحوثيين على 70% من الأموال.
 
فيما تذهب النسبة المتبقية، وهي 30% إلى الحكومة المعترف بها دوليا، لكن الحوثيين رفضوا المقترح؛ لذا قررت شركة الطيران تعليق رحلاتها إلى الأردن.

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