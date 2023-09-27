البحرين تُعلن وفاة جندي ثالث بعد إصابته في هجوم حوثي

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أعلن الجيش البحريني، اليوم الأربعاء، وفاة جندي ثالث بعد إصابته في الهجوم الحوثي الذي وقع الاثنين الماضي عند المنطقة الحدودية مع اليمن.

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مقتل ضابط ومجند وسقوط عدد من الجرحى



يأتي ذلك، عقب إعلان المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، عن مقتل ضابط وجندي وإصابة عدد من منسوبي القوة المشاركة من البحرين في "عمليات إعادة الأمل" المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة.وكان العميد المالكي، أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تدين الهجوم الغادر من بعض العناصر التابعة للحوثيين، باعتباره عملًا عدائيًا غادرًا في سياق الأعمال العدائية خلال الشهر الماضي.إرهاب الحوثي يعرقل أي حل سياسيوحسب وكالة أنباء البحرين، فإن التحالف، اعتبر أن مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعيا لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل.وبين أن رفض قيادة القوات المشتركة للتحالف الاستفزازات المتكررة واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبيْن.





مراسم رسمية في مطار المنامة



ويوم أمس، استعادت البحرين جثتي ضابط وجندي قتلا على الحدود السعودية اليمنية يوم الاثنين جراء هجوم بطائرة مسيرة شنها الحوثيون، حيث نظمت مراسم رسمية في مطار المنامة بمشاركة حرس الشرف البحريني حضرها كبار المسؤولين العسكريين.وقبل يومين، أعلنت قوة دفاع البحرين مقتل ضابط ومجند وسقوط عدد من الجرحى جراء هجوم الحوثيين بمسيّرة على مواقع القوات البحرينية قرب الحدود بين المملكة واليمن.