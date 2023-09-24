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صحيفة تواصل الالكترونية

بيان أمريكي يُهنئ المملكة باليوم الوطني: 80 عامًا من الشراكة والتقدم والازدهار

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وزير الخارجية الأمريكي
أ أ
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تقدر الدور التاريخي للمملكة إقليميًا ودوليًا، مقدمة التهنئة للقيادة والحكومة والشعب بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.اضافة اعلان
 وفي بيان صحفي قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "أتقدم بأطيب التمنيات لشعب المملكة وأنتم تحتفلون بعيدكم الوطني في 23 سبتمبر".
وأوضح أن الولايات المتحدة تقدر تقديرًا كبيرًا العلاقة الدائمة التي تربطنا بالمملكة على مدى العقود الثمانية الماضية.
وأضاف أنه خلال زيارته للمملكة في شهر يونيو، رأى التقدم الذي تم إحرازه وما زال مستمرًا عبر مجموعة من الأولويات المشتركة.

أمريكا: نقدر الدور الإقليمي والدولي للمملكة

وأكد أنه من خلال العمل المشترك بين البلدين، يتم التصدي للتحديات الإقليمية والعالمية المهمة لتعزيز السلام الدائم في اليمن، وإنهاء الصراع المدمر في السودان، والتفاوض على سلام عادل ودائم في أوكرانيا.
 وبين أن العمل جاري ومستمر على زيادة التعاون في المساعي الجديدة المهمة، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة النظيفة.

تعميق الشراكة الإستراتيجية
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعميق الشراكة الإستراتيجية مع أصدقائها في المملكة العام المقبل؛ لضمان المزيد من الاستقرار والازدهار لشعبها والعالم.
ومنذ أمس، وعلى مدار ثلاثة أيام تحتفي المملكة قيادةً وشعبًا، في جميع المناطق والمحافظات والمدن، باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة.

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