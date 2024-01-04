الخميس، 22 جمادى الثانية 1445 ، 04 يناير 2024

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الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

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الدكتور محمد صباح السالم الصباح
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أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم، أمرًا أميريًا بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.اضافة اعلان

أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح

وفي مرسوم أميري نشرته وكالة الأنباء الرسمية "كونا" جاء:"مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 22 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق: 4 يناير 2024م".
وكان أمير الكويت استقبل بقصر السيف صباح، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الكويتية بأن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، قد  رفع إلى أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد، كتاب استقالة الحكومة.





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