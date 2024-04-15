تعليق الدراسة في كافة المدارس بسبب المنخفض الجوي بالإمارات

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أعلنت السلطات في دولة الإمارات، أنه تقرر تعليق الدراسة يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب الأحوال الجوية وتعمق المنخفض المطيري.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، اليوم الاثنين، اعتماد الدراسة عن بعد يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في جميع المدارس الحكومية في الدولة.





تعليق الدراسة في كافة مدارس الإمارات الثلاثاء والأربعاء



هطول أمطار غزيرة على أجزاء واسعة



وكتب المكتب، في حسابه على منصة "إكس"، أنه "نظرًا للظروف الجوية الحالية، قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي اعتماد نظام التعليم عن بُعد لكافة المدارس الحكومية بالدولة يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافقين لـ 16 و17 من إبريل 2024".وأضاف المكتب أن القرار جاء "حفاظًا على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية".تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا هطول أمطار غزيرة على أجزاء واسعة من الدولة، وخاصة الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية، ويرافق هذه الأمطار زخات من البرد في بعض المناطق، مما قد يشكل خطرًا على المركبات والمحاصيل الزراعية.من المتوقع أن تشهد جميع أنحاء دولة الإمارات هطول أمطار بما في ذلك أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، لذلك تنصح مراكز الأرصاد الجوية بتوخي الحذر في حالة الخروج إلى الأماكن العامة.