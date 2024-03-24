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تحذير من عاصفة مغناطيسية شديدة ستضرب الأرض خلال ساعات

عاصفة مغناطيسية
عاصفة مغناطيسية
أ أ
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حذرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA). من عاصفة مغناطيسية شديدة ستضرب الأرض خلال ساعات.

عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض؟اضافة اعلان

وقالت الإدارة، في بيان لها: "الظروف الحالية تؤثر لعاصفة مغناطيسية شديدة تؤثر على الأرض، .ويمكن أن تؤثر على الاتصالات اللاسلكية ونظم الملاحة والشبكات الكهربائية"، وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية".
ويتوقع أن يظل تأثير العاصفة موجودًا لعدة أيام. وسط تحذيرات من التأثيرات المحتملة للعاصفة، كما نصحت بالبقاء على اطلاع بالتحديثات الجوية.

ماذا تعرف عن العاصفة المغناطيسية ؟

يذكر أن العاصفة المغناطيسية الشديدة هي حدث يحدث عندما تتفاعل الرياح الشمسية المشحونة بالجسيمات مع المجال المغناطيسي للأرض بشكل مكثف. يمكن أن تحدث هذه العواصف نتيجة لاندفاع شديد للجسيمات المشحونة من الشمس، وتحتوي على مستويات عالية من الطاقة والشحن الكهربائ.
وتتسبب العواصف المغناطيسية الشديدة في تشويش على المجال المغناطيسي للأرض، مما يؤدي إلى تأثيرات محتملة مثل تشويش الاتصالات اللاسلكية، وتعطل أنظمة الملاحة، وتلف الشبكات الكهربائية. عادةً ما تكون لهذه العواصف تأثير مؤقت، ولكنها قد تترك آثارًا تستمر لعدة أيام بعد انحسار الحدث الأساسي.

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