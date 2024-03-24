تحذير من عاصفة مغناطيسية شديدة ستضرب الأرض خلال ساعات

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حذرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA). من عاصفة مغناطيسية شديدة ستضرب الأرض خلال ساعات.



عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض؟



ماذا تعرف عن العاصفة المغناطيسية ؟



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الإعلان عن حدوث عاصفة مغناطيسية شديدة جداً ستضرب الأرض خلال ساعات (شدتها 4 من 5) قد تتسبب في اضطراب المجال المغناطيسي للكرة الأرضية وأنظمة الاتصالات وانقطاع الملاحة والأقمار الاصطناعية وستكون أضواء الشفق القطبي التي لا تظهر إلا عند القطبين واضحة في سماء أوروبا وآسيا. pic.twitter.com/gEX6k1DRY3 — إياد الحمود (@Eyaaaad) March 24, 2024

وقالت الإدارة، في بيان لها: "الظروف الحالية تؤثر لعاصفة مغناطيسية شديدة تؤثر على الأرض، .ويمكن أن تؤثر على الاتصالات اللاسلكية ونظم الملاحة والشبكات الكهربائية"، وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية".ويتوقع أن يظل تأثير العاصفة موجودًا لعدة أيام. وسط تحذيرات من التأثيرات المحتملة للعاصفة، كما نصحت بالبقاء على اطلاع بالتحديثات الجوية.يذكر أن العاصفة المغناطيسية الشديدة هي حدث يحدث عندما تتفاعل الرياح الشمسية المشحونة بالجسيمات مع المجال المغناطيسي للأرض بشكل مكثف. يمكن أن تحدث هذه العواصف نتيجة لاندفاع شديد للجسيمات المشحونة من الشمس، وتحتوي على مستويات عالية من الطاقة والشحن الكهربائ.وتتسبب العواصف المغناطيسية الشديدة في تشويش على المجال المغناطيسي للأرض، مما يؤدي إلى تأثيرات محتملة مثل تشويش الاتصالات اللاسلكية، وتعطل أنظمة الملاحة، وتلف الشبكات الكهربائية. عادةً ما تكون لهذه العواصف تأثير مؤقت، ولكنها قد تترك آثارًا تستمر لعدة أيام بعد انحسار الحدث الأساسي.