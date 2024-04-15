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لحظات رعب.. شاهد تساقط البرد بأحجام كبيرة في شوارع سلطنة عمان

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كرات البرد
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سادت حالة من الخوف والرعب بين سكان المحافظات العمانية، نتيجة التقلبات الجوية والسيول والأمطار غير المسبوقة مع تساقط البرد بأحجام كبيرة بالشوارع.اضافة اعلان


تساقط البرد بأحجام كبيرة في شوارع سلطنة عمان

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الكارثة والسيول الجارية والتقلبات الجوية وحجم كرات البرد المتساقطة على رؤوس الناس.

شلل تام في عُمان بسبب الأمطار والفيضانات

وتسببت أمطار غزيرة هطلت على بضع مناطق في سلطنة عمان، إلى شلل تام في السلطنة، وارتفاع منسوب المياه في الطرقات وجريان السيول الأمر الذي دفع قوات الشرطة إلى التدخل.


احتجاز أشخاص وطلاب مدارس

وأكد الدفاع المدني العماني، إنه تلقى العديد من البلاغات عن احتجاز أشخاص وطلاب مدارس بسبب الأمطار، وتعمل فرقة منه على إنقاذ المحاصرين.


من ناحيتها كشفت الأرصاد الجوية العمانية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي بدأ أمس الأحد ويستمر حتى الأربعاء المقبل، وسط هطولات مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة، مصحوبة بتساقط لحبات البرد وجريان للشعاب والأودية في بضع مناطق.

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