لحظات رعب.. شاهد تساقط البرد بأحجام كبيرة في شوارع سلطنة عمان

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سادت
حالة من الخوف والرعب بين سكان المحافظات العمانية، نتيجة التقلبات الجوية والسيول
والأمطار غير المسبوقة مع تساقط البرد بأحجام كبيرة بالشوارع.
🔴 شاهد— طقس (@tqqs) April 15, 2024
قوة اندفاع السيول في وادي بني خالد #سلطنة_عمان
الاثنين ٦ #شوال ١٤٤٥هـ
15 إبـريـل 2024م#منخفض_المطير
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تساقط البرد بأحجام كبيرة في شوارع سلطنة عمان
وأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الكارثة والسيول الجارية
والتقلبات الجوية وحجم كرات البرد المتساقطة على رؤوس الناس.
شاهد تساقط البرد بحجم كبير في القابل - عمان 🇴🇲🚨❄️— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) April 14, 2024
Oman
14-4-2024
عبر يونس السيابي pic.twitter.com/jeSyEgzKEB
شلل
تام في عُمان
بسبب الأمطار والفيضانات
وتسببت أمطار غزيرة
هطلت على بضع مناطق في سلطنة عمان، إلى شلل تام في السلطنة، وارتفاع منسوب المياه
في الطرقات وجريان السيول الأمر الذي دفع قوات الشرطة إلى التدخل.
احتجاز
أشخاص وطلاب مدارس
وأكد
الدفاع المدني العماني، إنه تلقى العديد من البلاغات عن احتجاز أشخاص وطلاب مدارس
بسبب الأمطار، وتعمل فرقة منه على إنقاذ المحاصرين.
من ناحيتها كشفت الأرصاد الجوية العمانية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي بدأ أمس الأحد ويستمر حتى الأربعاء المقبل، وسط هطولات مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة، مصحوبة بتساقط لحبات البرد وجريان للشعاب والأودية في بضع مناطق.