لحظات رعب.. شاهد تساقط البرد بأحجام كبيرة في شوارع سلطنة عمان

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سادت حالة من الخوف والرعب بين سكان المحافظات العمانية، نتيجة التقلبات الجوية والسيول والأمطار غير المسبوقة مع تساقط البرد بأحجام كبيرة بالشوارع.



تساقط البرد بأحجام كبيرة في شوارع سلطنة عمان





Oman

14-4-2024

عبر يونس السيابي شاهد تساقط البرد بحجم كبير في القابل - عمان 🇴🇲🚨❄️Oman14-4-2024عبر يونس السيابي pic.twitter.com/jeSyEgzKEB April 14, 2024

شلل تام في عُمان بسبب الأمطار والفيضانات



احتجاز أشخاص وطلاب مدارس



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الكارثة والسيول الجارية والتقلبات الجوية وحجم كرات البرد المتساقطة على رؤوس الناس.وتسببت أمطار غزيرة هطلت على بضع مناطق في سلطنة عمان، إلى شلل تام في السلطنة، وارتفاع منسوب المياه في الطرقات وجريان السيول الأمر الذي دفع قوات الشرطة إلى التدخل.وأكد الدفاع المدني العماني، إنه تلقى العديد من البلاغات عن احتجاز أشخاص وطلاب مدارس بسبب الأمطار، وتعمل فرقة منه على إنقاذ المحاصرين.من ناحيتها كشفت الأرصاد الجوية العمانية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي بدأ أمس الأحد ويستمر حتى الأربعاء المقبل، وسط هطولات مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة، مصحوبة بتساقط لحبات البرد وجريان للشعاب والأودية في بضع مناطق.