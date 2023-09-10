فضائح عديدة تلاحقه.. 10 سنوات في انتظار نجل بايدن

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في ملاحقة جدية لنجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، قالت وزارة العدل الأمريكية إن هانتر بايدن، سيتم تقديمه للتحقيق.





نجل بايدن: اضافة اعلان



فضائح عديدة لنجل بايدن:



وأوضحت الوزارة أن ذلك يتعلق بتهم حيازة الأسلحة في وقت لاحق من هذا الشهر، وفي حال إدانته، سيدخل السجن مدة 10 سنوات.وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن نجل الرئيس البالغ من العمر 53 عامًا كان يتبع شروط اتفاق توجيه سابق تم التوصل إليه مع الادعاء الفيدرالي لتجنب توجيه تهمة جنائية بشأن السلاح.وأوضح محاموه: "لقد كان بايدن يتبع وسيستمر في اتباع شروط هذا الاتفاق، الذي وافق عليه مكتب النائب العام الأمريكي ووقع عليه وأبلغ المحكمة في 20 يوليو 2023 بأن مكتب الإشراف على الإفراج المشروط كان قد وافق عليه وأوصى بتنفيذه".كما أنه بموجب اتفاق التوجيه، يجب على بايدن أن يظل عاقلاً، ويخضع لاختبارات المخدرات، ويتجنب ارتكاب جرائم أخرى لمدة عامين، ويتفق على عدم امتلاك سلاح ناري مرة أخرى.