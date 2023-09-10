الأحد، 25 صفر 1445 ، 10 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

فضائح عديدة تلاحقه.. 10 سنوات في انتظار نجل بايدن

نجل بايدن
نجل بايدن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


في ملاحقة جدية لنجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، قالت وزارة العدل الأمريكية إن هانتر بايدن، سيتم تقديمه للتحقيق.

نجل بايدن:اضافة اعلان

 وأوضحت الوزارة أن ذلك يتعلق بتهم حيازة الأسلحة في وقت لاحق من هذا الشهر، وفي حال إدانته، سيدخل السجن مدة 10 سنوات.


فضائح عديدة لنجل بايدن:


وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن نجل الرئيس البالغ من العمر 53 عامًا كان يتبع شروط اتفاق توجيه سابق تم التوصل إليه مع الادعاء الفيدرالي لتجنب توجيه تهمة جنائية بشأن السلاح.

وأوضح محاموه: "لقد كان بايدن يتبع وسيستمر في اتباع شروط هذا الاتفاق، الذي وافق عليه مكتب النائب العام الأمريكي ووقع عليه وأبلغ المحكمة في 20 يوليو 2023 بأن مكتب الإشراف على الإفراج المشروط كان قد وافق عليه وأوصى بتنفيذه".

كما أنه بموجب اتفاق التوجيه، يجب على بايدن أن يظل عاقلاً، ويخضع لاختبارات المخدرات، ويتجنب ارتكاب جرائم أخرى لمدة عامين، ويتفق على عدم امتلاك سلاح ناري مرة أخرى.

اقرأ أيضا

الهجرة غير الشرعية
9:29 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

وجدوا أنفسهم على شاطيء دولة عربية.. محتال يخدع مهاجرين أنهم في أوروبا مقابل آلاف الدولارات

لزال المغرب
8:10 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

المباني تساوت بالأرض.. مشاهد جوية تظهر حجم الدمار في منطقة تارودانت بالمغرب

حمار يحمل جثمان
6:25 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

مشهد صادم.. نقل ضحايا زلزال المغرب عبر الدواب

أردوغان
4:40 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

أردوغان: إحراق المصحف تحت حماية الشرطة استفزاز واضح وجريمة كراهية

اقرأ أيضا

10 هزات أرضية تضرب المغرب خلال 35 ساعة

مطالب بتدخل عاجل.. دمار كامل لـ20 قرية بإقليم الحوز المغربي جراء الزلزال

تحرك عاجل للأمم المتحدة تجاه المغرب والسلطات تواصل إنقاذ وإجلاء الجرحى

ما احتمالية وقوع "تسونامي"‏ بعد زلزال المغرب؟ باحث جيولوجي يجيب

عالم زلازل: زلزال المغرب يعادل قوة 25 قنبلة نووية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

شرطة أمريكية 1:46 م السبت، 02 سبتمبر 2023

شرطة أوهايو امرأة حاملًا في الشارع

ترامب 2:31 ص الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

"سي إن إن": ترامب يخطط لتسليم نفسه الخميس المقبل

5faa4bf74c59b753fc6db0ac 11:39 م الإثنين، 21 أغسطس 2023

تدفق غير مسبوق من دولة عربية على أمريكا بطرق غير متوقعة

اقرأ أيضا

الاتحاد الإفريقي عضوًا في مجموعة العشرين
5:32 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

رسميًا.. الاتحاد الإفريقي يُصبح عضوًا دائمًا في مجموعة العشرين

زلزال المغرب
4:47 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

تعرّف على أسوأ الزلازل التي ضربت المنطقة العربية

الجيش السوداني
4:27 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

الجيش السوداني: مقتل 30 عنصرًا من "الدعم السريع" غربي البلاد

زلزال المغرب
2:47 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

حصيلة ضحايا زلزال المغرب تتجاوز 4 آلاف قتيل ومصاب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مساند العمالة المنزلية
9:54 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

مساند يوضح تفاصيل تكلفة خدمة معروفة للعاملة الفلبينية

أهم 10
9:13 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

أهم 10.. توضيح مهم من حساب المواطن وأمطار غزيرة تغرق شوارع الطائف

رابت - الراتب - ريال -
7:47 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

براتب يصل إلى 25,000 ريال.. عشرات الوظائف الشاغرة لحملة الثانوية فأعلى

زلزال المغرب 10
7:21 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

سبقها الطيور والأغنام.. قطة توقعت زلزال المغرب (تفاصيل مثيرة)

قطعة-ارض-سكني
10:57 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

المميزات والضوابط.. سكني: صرف دعم البناء الذاتي على 5 دفعات

النيابة العامة
7:12 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

توجيه عاجل من النيابة العامة بشأن حماية حقوق الطفل