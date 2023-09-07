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صدمة لأمريكا.. وفد صيني رفيع المستوى يزور كوريا الشمالية لهذا الغرض

كوريا الشمالية والصين
وفد صيني يزور كوريا الشمالية
أ أ
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في خبر صادم لأمريكا، كشفت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية الخميس بأنّ وفداً صينياً رفيع المستوى سيزور البلاد هذا الأسبوع.اضافة اعلان

احتفالات الذكرى الـ75 لتأسيس البلاد

وحسب وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، فإن وفدًا برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو جوه تشونج "سيزور بيونج يانج للمشاركة في احتفالات يوم تأسيس البلاد الـ75 للبلاد.

دعوة من الحزب والحكومة

وأضافت أن الزيارة جاءت بناءً على دعوة من الحزب والحكومة في كوريا الشمالية.
وفي التاسع من سبتمبر تحتفل كوريا الشمالية بالذكرى الـ75 لتأسيس البلاد، وقد أشارت الدولة النووية في وقت سابق إلى أنها ستنظم عرضاً عسكرياً بهذه المناسبة.

الصين من أهم حلفاء كوريا الشمالية

وتاريخيًا، تعتبر الصين من أهم حلفاء كوريا الشمالية وأبرز داعميها على الصعيد الاقتصادي، وقد توطّدت العلاقة بينهما خلال الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي.

وفود روسية تزور بيونج يانج

وتأتي زيارة الوفد الصيني بعد أقل من شهرين على زيارة وفدين رفيعي المستوى أيضاً من الصين وروسيا لبيونج يانج.
وحضر الوفدان اللذان يعدّان أول من زار البلاد من الشخصيات الأجنبية منذ سنوات عرضًا عسكريًا في العاصمة الكورية الشمالية الشهر الماضي.

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