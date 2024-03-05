بينهم 4 من مواطني الخليج.. الكويت تسحب جنسيتها من 11 شخصًا

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أصدر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بسحب الجنسية من 11 شخصًا بينهم امرأتان سعوديتان.



أسماء المسحوب جنسيتهم:



وكشفت وسائل إعلام كويتية ، أنه صدرت أمس 3 قرارات من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بفقدان الجنسية من 11 شخصاً، 5 منهم جنسياتهم بالتأسيس والـ 6 الآخرون يحملون جنسيات غير كويتية.وهم : حاكم عبيسان الحميدي عبيسان المطيري ، سارة حمدان مسفر مهدي علي العجمي ، عبدالرحمن أيمن عبدالله عبدالكريم العيسى ، ظافر معيض ظافر حمد لافي العجمي ، جميلة محمد غازي عقاب العتيبي " جنسية التأسيس ".والإماراتية هدى رجب علي رجب علي ، والإماراتية أبرار حسن عبدالله حسن علي ، والسعودية عنده خلف عناد مطلق العنزي ، والسعودية وضحه جعيلان سعد العتيبي ، والسورية رزان عدنان غزال ، والمصرية زكيه محمد محمد .