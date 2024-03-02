الكويت تحظر التجمعات والمسيرات دون ترخيص

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دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين للالتزام بالقوانين المنظمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات.



حظر المسيرات دون ترخيص



قضية البدون في الكويت:



وأكدت الداخلية الكويتية في بيان لها أن الخروج في تجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقا للقانون ويعرض للمساءلة القانونية.كما حذرت من نشر أية إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي تدعو للمشاركة في أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة.‏أكدت وزارة الداخلية أنه ‏بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، يمنع اقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة.وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة في الكويت الشيخ فهد اليوسف أن الوقت قد حان لإعداد التصورات ووضع أفضل الحلول والآليات لحل في قضية البدون.وأوضح الشيخ فهد اليوسف أنها تكبر مع مرور الوقت وتتشعب، وليس منطقياً تركها بلا حلول جذرية.وعن اجتماعه مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة بيّن أنه لا يوجد أحد ولد "بدون" ومن يُظهر أوراقه الثبوتية سيعيش في الكويت بكرامة وستوفر له جميع الحقوق.وتابع قائلاً: جميع الحقوق مصونة ومكفولة للجميع في دولة القانون والمؤسسات.