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الإطاحة بشخص بحوزته مليون حبة كبتاجون وكميات ضخمة من الحشيش والبودرة في دولة خليجية

مخدرات
مخدرات
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كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إدارة المكافحة المحلي،  تمكن من ضبط شخص وبحوزته 96 كيلو من مادة الحشيش و2 كيلو من مادة الكيميكال.اضافة اعلان

ضبط شخص بحوزته مليون حبة كبتاغون بالكويت:


كما تم ضبط بحوزته أيضا 15 كيلو من بودرة الكبتاجون و20 جرام من مادة الشبو وأكثر من مليون قرص من الكبتاجون وجهاز لكبس وتصنيع أقراص الكبتاجون و3 أسلحة نارية متنوعة وذخيرة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "القبس" المحلية، فإنه بمواجهة المتهم بما تم ضبطه بحوزته اعترف بان المضبوطات تخصه بقصد الاتجار والتعاطي.
وقد تم إحالته والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
من جانبها أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الأمن الجنائي وكافة قطاعات الوزارة مستمرون في ضبط تجّار السموم وتوجيه الضربات الموجة لمروجيها.
وأهابت الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ 112 الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

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