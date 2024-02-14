الكويت.. رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة التكميلية لعدم حضور الحكومة

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رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، جلسة مجلس الأمة التكميلية، اليوم الأربعاء، إلى 5 مارس المقبل، لعدم حضور الحكومة، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال الرئيس السعدون، إن سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء «أبلغني باتصال هاتفي بأن الحكومة لن تحضر الجلسة وكذلك أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بعدم حضور الحكومة للجلسة على أن تعقد يومي الخامس والسادس من شهر مارس المقبل".

وفي هذا الشأن نصت المادة (116) من الدستور في فقرتها الأخيرة على التالي: "ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها".



