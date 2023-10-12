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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد تسوية المنازل بالأرض .. زلزال جديد يضرب أفغانستان

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زلزال في أفغانستان
أ أ
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تعرضت أفغانستان لزلزال جديد بقوة 6.3 درجات، أمس، مما أدى إلى مقتل شخص واحد وتسبب في حالة هلع بين السكان المنكوبين بعد سلسلة هزات أرضية أودت بحياة نحو 1000 شخص في المنطقة نفسها السبت الماضي.اضافة اعلان

حكومة طالبان:


وقالت حكومة طالبان  إن أكثر من 2000 شخص قتلوا في الزلزال الذي وقع السبت الماضي، وعزا وزير الصحة العامة، قلندار عباد، في مؤتمر صحافي، الارتباك في إحصاء القتلى إلى بُعد المنطقة والإبلاغ المزدوج من قبل الوكالات المشاركة في جهود الإنقاذ.

وأوضح المعهد الأميركي لرصد الزلازل أن الزلزال الذي وقع أمس على عمق ضئيل كان مركزه على بعد نحو 29 كيلومتراً شمال مدينة هرات.

ووقع الزلزال بينما كان آلاف السكان يمضون ليلتهم الرابعة في العراء على أثر زلازل سوّت السبت الماضي قراهم بالأرض.

وقال عبدالقدوس (32 عاماً) إن الأمر مروّع، مدينة هرات بأكملها تشعر بالهلع، مضيفا: نحن خائفون جداً لدرجة أنه حتى عندما نرى الأشجار تتحرّك (بسبب الريح)، نعتقد أن هناك زلزالًا آخر قادماً.

من جهته، ذكر مدير الإسعاف في مستشفى هرات بالولاية، عبدالظاهر نورزاي، أنّ شخصاً واحداً على الأقل قُتل و120 آخرين جُرحوا في الزلزال الأخير، وبلغت شدة زلزال السبت الماضي 6.3 درجات، تلته 8 هزات ارتدادية.

إبادة عائلات بأكملها:

وتفيد تقديرات المنظمة بأن أكثر من 12 ألف شخص هم أفراد 1700 أسرة تضرروا، وأن 100 % من المنازل دُمّرت في 11 قرية بمنطقة زندا جان الريفية.

وقال علي محمد (50 عاماً) عن قرية نايب رافع التي كان يعيش فيها نحو ألفي عائلة إن هناك عائلات لم يبق أحد من أفرادها على قيد الحياة.

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