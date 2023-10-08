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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد 1000 هزة بالمغرب .. دولة عربية تسجل رقما جديدا في الهزات الأرضية

زلزال
زلزال
أ أ
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أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية إحدى تشكيلات وزارة النقل، ، النشرة الزلزالية للعراق والمناطق المجاورة خلال شهر سبتمبر الماضي.

هزات أرضية بالعراق:

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ونقلت صحيفة" السومرية نيوز" عن مدير عام الهيئة، عبد العظيم الساعدي، أن عدد الهزات خلال سبتمبر بلغ 48 هزة أرضية منها 36 هزة في العراق، و11 داخل إيران، وهزة واحدة في سوريا.

وأضاف أن النشاط داخل البلد تركز في السليمانية قضاء جمجمال بعدد 15 هزة، و7 في اربيل و6 في واسط، وفي نينوى 3 هزات.

كما أشار إلى حدوث هزتين ميسان، بينما سجلت كركوك هزة واحدة، وواحدة كذلك في ديالى.

وأوضح أنه وفقاً لتوجيهات الوزير رزاق محيبس تعمل على إتمام دخول 28 محطة حديثة للعمل في رصد التغيرات المناخية في أسرع وقت.

ألف هزة ارتدادية:



وفي وقت سابق أعلن ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، أنه تم تسجيل ألف هزة ارتدادية، عقب الهزة الأرضية التي ضربت منطقة الحوز.

وصرح في حوار مع صحيفة "هسبريس" المغربية، أن من تأثيرات الهزات أنها زادت من علو قمم جبال الأطلس، كما رد أيضا على توقعات العالم الهولندي فرانك هوغربرت.

وحول إمكانية التوقع مثلما يقوم به العالم الهولندي فرانك هوغربرت، قال جبور إن  "فرق بحث كثيرة تقوم بدراسات عن التوقعات".

وتابع قائلا :"لكن تبقيها فقط في المنشورات والمجلات العلمية، غير أن العالم الهولندي، الذي ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، اختار نشرها أمام العلن كنوع من التبادل بينه وبين العلماء".

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