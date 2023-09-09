بعد المغرب.. زلزال بقوة 6.3 على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا

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ضرب زلزال عنيف بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا، مساء اليوم السبت، بعد ساعات من زلزال مدمر ضرب المغرب وأسفر عن مئات القتلى والجرحى. اضافة اعلان





زلزال عنيف في المغرب



مركز رصد الزلزال



وفي وقت سابق، أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد.بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب.وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي"، وفق وسائل إعلام مغربية.