مقتل وإصابة المئات في زلزال عنيف بالمغرب

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أعلنت السلطات المغربية اليوم السبت , عن مقتل 296 شخصا, وإصابة 153 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب إقليم "الحوز" جنوب شرق المغرب.



زلزال المغرب:

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التبرع بالدم:

وأفادت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها, بأن الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، أسفر عن مقتل 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت في حصيلة أولية.وأضافت أنها سجلت أيضاً إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.من جهته وجه المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش نداء من أجل التبرع بالدم على إثر الزلزال الذي ضرب مساء أمس الجمعة جهة مراكش – آسفي واستشعره سكان عدد من مدن المملكة.