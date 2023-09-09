المغاربة باتوا ليلتهم بالشوارع والأزقّة بسبب أعنف زلزال منذ قرن

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قضى عدد كبير من المغاربة، ليلة أمس في شوارع وأزقة المملكة، بعد الهزة الأرضية، التي بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر.





زلزال المغرب:

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الأعنف منذ قرن:

ونشرت وسائل إعلام مغربية صورا، لعدد كبير من المواطنين في العراء، بعد أن انهارت بيوتهم أو تشققت جراء الهزة.فيما لم يستطيع آخرون الرجوع إلى منازلهم خشية وقوع ارتدادات أخرى.كما أظهرت فيديوهات قادمة من إقليم الحوز، بؤرة الهزة الأرضية، طلب عدد من الأشخاص، الاستغاثة من السلطات المحلية، لإنقاذ الناس من تحت الأنقاض، بمنطقة مولاي إبراهيم ضواحي مراكش.من جهته أفاد المعهد الوطني للجيو-فيزياء، التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بأنه تم مساء أمس الجمعة، تسجيل هزة أرضية بقوة 7 درجات على مقياس ريشتر بإقليم الحوز.وأوضح المعهد، في بلاغ له، أنه حدد مركز هذه الهزة الأرضية، التي وقعت حوالي الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة مساء، في جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز.وأكد ناصر جابور رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزة القوية التي شهدها المغرب، ليلة الجمعة السبت، هي الأعنف بالمغرب منذ قرن.وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، قال إنها "المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب".وأوضح أن الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي ضرب مساء أمس الجمعة إقليم الحوز تكون أقل قوة وقد لا تشعر بها الساكنة.