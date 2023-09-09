فيديو يوثق حجم الكارثة.. هذا ما حدث للمباني في زلزال المغرب

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدا مروها لانهيار المباني في الزلزال الذي ضرب المغرب أمس الجمعة.





انهيار المباني في زلزال المغرب:

شاب عالق في زلزال المغرب:

الأعنف منذ قرن:

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ويظهر الفيديو انهيار مبنى مكون من عدة طوابق بطريقة مفاجئة، مثلما كان يحدث للمباني في زلزال تركيا المدمر.كما اظهر مقطع فيديو آخر تصدعات كبيرة للمباني، والتي تمايلت على بعضها، ما يكشف عن حجم الدمار الذي خلفه الزلزال.أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة لشاب مغربي محشور أسفل أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس.ويظهر الفيديو شخصا يوثق المشهد وينادي على شخص باسم سعد بدت رأسه فقط وباقي جسده أسفل الركام، فيما ظلت أمه وباقي أسرته تحت الأنقاض، دون أن يعرف مصيرهم.وأكد ناصر جابور رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزة القوية التي شهدها المغرب، ليلة الجمعة السبت، هي الأعنف بالمغرب منذ قرن.وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، قال إنها "المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب".وأوضح أن الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي ضرب مساء أمس الجمعة إقليم الحوز تكون أقل قوة وقد لا تشعر بها الساكنة.