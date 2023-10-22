بعد الأرجنيتن.. أمريكا تأمر بإجلاء طواقم من سفارتها بدولة عربية

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قررت الولايات المتحدة إجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل.





أمريكا تجلي طواقمها من العراق:

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سفارة أمريكا في الأرجنيتن:



إجلاء طواقم بسفارتي المغرب ومصر:

جاء هذا في بيان صدر الأحد عن وزارة الخارجية الأميركية، لكنه مؤرخ الجمعة الماضية.وأوضح البيان أن الأمر يعود إلى التهديدات الأمنية المتزايدة التي تطال طواقم الولايات المتحدة ومصالحها"، ودعا الأميركيين إلى عدم التوجه إلى العراق.وقبل يومين أفادت وسائل إعلام أرجنتينية، أنه تم إخلاء سفارة دولة الاحتلال وأمريكا في بوينس آيرس بسبب تهديدات بوجود قنابل.وفي ذات السياق ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التابعة لدولة الاحتلال أن وزارة الخارجية التابعة لها تقوم بإجلاء طواقم سفارتيها بالمغرب ومصر بسبب مظاهرات غاضبة على الأوضاع في غزة.وكان الآلاف من المصريين قد خرجوا في تظاهرات في محافظات مصر تضامنا مع غزة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، غداة مقتل مئات الأشخاص في قصف من دولة الاحتلال تعرض له مستشفى في القطاع.وأظهرت مشاهد متظاهرين في عدد من المحافظات بينها المنيا في الجنوب والدقهلية والمنوفية في دلتا النيل.