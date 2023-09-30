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صحيفة تواصل الالكترونية

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سطو جماعي .. لحظة سرقة متجر شهير في أمريكا

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متجر في أمريكا
أ أ
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وثق مقطع فيديو هجوم لصوص على أحد المتاجر في أمريكا وسرقة ما بداخله.

سرقة جميع المحتويات 



ويظهر الفيديو أن اللصوص أخذوا جميع الأشياء التي كانت موجودة في المتجر بما فيها الأجهزة الإلكترونية والشاشات وغيرها.اضافة اعلان



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