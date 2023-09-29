السبت، 15 ربيع الأول 1445 ، 30 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

نشر غير مسبوق للمدفعية والدبابات الصربية تجاه كوسوفو.. ماذا يجري؟

FPBbFnmXEAEwHH6
القوات الصربية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

وسط توتر الأوضاع بين البلدين، شهدت المناطق الحدودية لإقليم كوسوفو حشد صربيا للمدفعية والدبابات والجنوب بشكل غير مسبوق.

اضافة اعلان

وبعد هذا الحشد الكبير للقوات على الحدود، دعا البيت الأبيض صربيا، إلى سحب وحدات من قواتها منتشرة عند الحدود مع كوسوفو مع تصاعد التوتر بين الجانبين بعد اشتباكات في قرية كوسوفية.


أمريكا تطالب الصرب بحسب القوات فورًا

وقال في بيان له، إنه يحضّ صربيا على سحب هذه القوات من الحدود، معتبرًا نشر بطاريات المدفعية، هو تطوّر مزعزع للاستقرار للغاية.
يأتي هذا في وقت اتهم فيه رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي قوات فاجنر بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة على أراضي بلاده.
وأضاف حسب"العربية"، أنه في حال لم تفرض عقوبات عليها "ستعيد الكرة"، لأن الترسانة العسكرية للمحترفين الصرب الذين هاجموا في بانيسكا كانت مؤلفة من أسلحة أتت من صربيا.


فرض عقوبات دولية على صربيا

وكانت كوسوفو قد طالبت يوم الخميس بفرض عقوبات دولية على صربيا، مؤكدة أن بلغراد كانت وراء المجموعة المسلحة التي يشتبه في أنها قتلت شرطيا كوسوفيا،



وندت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خصوصا، بأعمال العنف هذه مع دعوتهما صربيا وكوسوفو إلى اتخاذ "تدابير عاجلة" لخفض مستوى العنف ومنسوب التوتر.

اقرأ أيضا

978978
1:19 ص السبت، 30 سبتمبر 2023

لهذا السبب.. 7 آلاف عامل ينضمون لإضراب اتحاد عمال السيارات بأمريكا

908900988
10:15 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت الفيضانات بالأسواق ومحطات المترو في تركيا؟

alrasheedmedia-6512df1dbe3f7-860x573
8:58 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

لمواجهة مرض خطير.. الصحة العالمية تنشر فرقها بمناطق في السودان

ف56757 5
8:21 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

شلل مروري تام.. أمطار غزيرة وفيضانات في نيويورك

اقرأ أيضا

إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بالضفة الغربية

المملكة تُدين وتستنكر الهجمات الإرهابية الجبانة في باكستان

ما الأمر؟.. بوتين يُوقّع مرسومًا للتجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف روسي للخدمة

حظر التجارة الإلكترونية على منصات وسائل التواصل في دولة إسلامية

التحقيق مع أغنى رجل في أوروبا حول قضية غسيل أموال

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين 6:21 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

الولايات المتحدة تعرب عن استيائها من ارتفاع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين

2023-09-27_17-37-04 5:22 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

فوضى بأمريكا.. سطو وهجوم جماعي على المحلات والمتاجر

WhatsApp Image 2023-09-25 at 11.55.23 PM 12:09 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

صواريخ أمريكية بعيدة المدى .. هل تنقل أوكرانيا الحرب إلى العمق الروسي؟

F6w3FXXXMAIaRAY (1) 8:04 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

بيان أمريكي يُهنئ المملكة باليوم الوطني: 80 عامًا من الشراكة والتقدم والازدهار

اقرأ أيضا

تفجير باكستان
2:47 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

أكثر من 100 قتيل وجريح في تفجير بباكستان

عشرات القتلى والجرحي في باكستان
12:05 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

عاجل.. عشرات القتلى والجرحى في تفجير قرب مسجد في باكستان

العاصفة إلياس
11:55 ص الجمعة، 29 سبتمبر 2023

عاصفة "إلياس" تضرب اليونان والفيضانات تحاصر مئات السكان (فيديو)

2023-09-29_00-53-39
1:56 ص الجمعة، 29 سبتمبر 2023

فيديو يوثق الكارثة.. حريق ضخم بمجمع تابع للدفاع الإيرانية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
11:38 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

أهم 10.. أفضل 10 جامعات ونقل سكن العمالة خارج المدن ووظائف بـ "نيوم"

سفارة المملكة في أوغندا
11:35 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في كندا لجميع المواطنين

F7NH1G3WIAAlJec
10:24 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يُحذر من شبورة وضباب على عدة مناطق لـ 8 صباحًا

F7L6mU3XkAAmHld
7:53 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

راتب 10 آلاف ريال.. "نيوم" تطرح وظائف للخريجين

العالم في أسبوع - صغيرة
7:04 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. 942 مليون ريال لمستفيدي "سكني" وحقيقة قرض بـ 200 ألف ريال للمتقاعدين

2021_11_30_2_36_13_449
6:16 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

المملكة تُدين وتستنكر الهجمات الإرهابية الجبانة في باكستان