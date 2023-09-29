نشر غير مسبوق للمدفعية والدبابات الصربية تجاه كوسوفو.. ماذا يجري؟

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وسط توتر الأوضاع بين البلدين، شهدت المناطق الحدودية لإقليم كوسوفو حشد صربيا للمدفعية والدبابات والجنوب بشكل غير مسبوق.

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وبعد هذا الحشد الكبير للقوات على الحدود، دعا البيت الأبيض صربيا، إلى سحب وحدات من قواتها منتشرة عند الحدود مع كوسوفو مع تصاعد التوتر بين الجانبين بعد اشتباكات في قرية كوسوفية.





أمريكا تطالب الصرب بحسب القوات فورًا



وقال في بيان له، إنه يحضّ صربيا على سحب هذه القوات من الحدود، معتبرًا نشر بطاريات المدفعية، هو تطوّر مزعزع للاستقرار للغاية.يأتي هذا في وقت اتهم فيه رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي قوات فاجنر بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة على أراضي بلاده.وأضاف حسب"العربية"، أنه في حال لم تفرض عقوبات عليها "ستعيد الكرة"، لأن الترسانة العسكرية للمحترفين الصرب الذين هاجموا في بانيسكا كانت مؤلفة من أسلحة أتت من صربيا.





فرض عقوبات دولية على صربيا



وكانت كوسوفو قد طالبت يوم الخميس بفرض عقوبات دولية على صربيا، مؤكدة أن بلغراد كانت وراء المجموعة المسلحة التي يشتبه في أنها قتلت شرطيا كوسوفيا،





وندت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خصوصا، بأعمال العنف هذه مع دعوتهما صربيا وكوسوفو إلى اتخاذ "تدابير عاجلة" لخفض مستوى العنف ومنسوب التوتر.