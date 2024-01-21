بطريقة مروعة.. تحطم طائرة ركاب في إقليم بدخشان شمال أفغانستان

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تحطمت طائرة ركاب، في إقليم بدخشان شمال أفغانستان، اليوم الأحد.

تحطم طائرة ركاب في إقليم بدخشان شمال أفغانستان

ونقلت وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم، عن مصادر محلية أفغانية، أن الطائرة اصطدمت بالمنطقة الجبلية في زيباك بالإقليم, مشيرةً إلى أنه تم إرسال فريق بحث إلى مكان الحادث، وما زالت التحقيقات جارية بشأن نوع الطائرة وعدد الركاب الذين كانوا على متنها.

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الطائرة تحطمت فوق الجبال العالية بمنطقة زيباك



وأشارت قيادة شرطة بدخشان، إلى إن طائرة الركاب انحرفت عن مسارها الأصلي، وخرجت عن شاشات الرادار الليلة الماضية، وتحطمت فوق الجبال العالية بمنطقة زيباك.

الهند تنفي تبعية الطائرة



من ناحيتها، أعلنت الهند أن الطائرة التي تحطمت في أفغانستان، ليست تابعة لها، حيث أكدت المديرية العامة للطيران المدني في الهند، أن الطائرة التي تحطمت في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان ليست تابعة للهند.

الطائرة المنكوبة روسية خالصة



بينما أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية (روسافياتسيا)، أن الطائرة المنكوبة في ولاية بدخشان الأفغانية، طائرة روسية خاصة وكان على متنها 6 أشخاص.وذكر بيان صادر عن الوكالة أن الطائرة من طراز فالكون 10 مسجلة في سجل الطيران المدني في روسيا، على عكس الشائعات التي قالت إنها طائرة هندية.وأوضح البيان أن الطائرة اختفت من شاشات الرادار عندما انقطع الاتصال بها أثناء تواجدها في المجال الجوي الأفغاني بالقرب من حدود طاجيكستان الليلة الماضية (السبت الأحد).وأكد أن الطائرة من إنتاج شركة داسو للطيران الفرنسية عام 1978 وتعود ملكيتها إلى شركة Athletic Group الخاصة.وأضاف أنه كان على متن الطائرة طاقم من 4 أفراد وراكبان، وتعمل في خدمات صحية مستأجرة بين وجهات غايا (الهند) – طشقند (أوزبكستان) – جوكوفسكي (روسيا).وأكد أن وكالة روسافياتسيا على اتصال مع سلطات الطيران الأفغانية والطاجيكية، وأن البحث مستمر عن الطائرة.