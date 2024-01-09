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أول دولة تمنح جنسيتها للفلسطينيين الفارين من الحرب على غزة

تشييع شهداء غزة
أرشيفية
أ أ
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منحت روسيا جنسيتها لعشرات الفلسطينيين الفارين من الحرب على غزة بعد أن وصلوا إلى داغستان.

منح الجنسية الروسية لـ 62 فلسطينيًااضافة اعلان

وحسب وكالة "نوفوستي" الروسية فقد حصل 62 فلسطينيًا تم إجلاؤهم من قطاع غزة ووصلوا إلى داغستان على جوازات سفر روسية، ويجري حل مسألة تنظيم الوضع القانوني للاجئين الآخرين.
وقالت إدارة رئيس جمهورية داغستان الروسية على "تيليغرام" اليوم الثلاثاء، إن 156 فلسطينيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى داغستان، من بينهم 81 طفلا، ويعيشون في أحد مراكز الترفيه، حيث تم إنشاء مركز للإقامة المؤقتة.
وأضافت إدارة الرئيس أن العمل مستمر في داغستان، لدعم الفلسطينيين الذين أُجبروا على مغادرة بلادهم.

صرف منح شهرية

كذلك تم إصدار بطاقات تأمين صحي وحسابات شخصية، ومن المقرر أيضا أن يتم النظر في إمكانية الحصول على منحة شهرية على ولادة الأطفال وتربيتهم.
ووفقا للسلطات في جمهورية داغستان يتم تزويد اللاجئين بالكامل بالملابس الدافئة والضروريات الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، "تقدم الأجهزة المختصة الرعاية النفسية بشكل مستمر، ويتم تنفيذ الإجراءات الصحية ومكافحة الأوبئة والفحوصات الطبية".

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