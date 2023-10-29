باليمن.. تدشين حملة طبية مجانية لطب وجراحة العيون في المستشفى السعودي الميداني

أ أ

أعلنت سلطات محافظة حجة اليمنية اليوم، تدشين الحملة المجانية لطب وجراحة العيون في المستشفى السعودي الميداني بمديرية حيران.

اضافة اعلان









إشراف مركز الإسناد الطبي بقيادة القوات المشتركة



وأوضحت أن ذلك تم برعاية قائد القوات المشتركة الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، وإشراف من مركز الإسناد الطبي في قيادة القوات المشتركة، وبحضور محافظ محافظة حجة وعددٍ من وجهاء وأعيان المحافظة.







تمويل كريم من مركز الملك سلمان للإغاثة

وأكدت أن هذه الحملة تأتي بجهودٍ مشتركة مع جمعية البصر العالمية وبتمويلٍ كريم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إذ تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية المجانية لأهالي المحافظة.







معالجة أكثر من ١٢٠٠ مريض

وبينت أن الحملة تستهدف معالجة أكثر من ١٢٠٠ مريض وإجراء ٤٠٠ عملية جراحية للعيون، ويعد هذا النشاط الإنساني في إطار الجهود المستمرة لتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين وتحسين نوعية حياة اليمنيين الذين يعانون من مشاكل في البصر.





تقديم كل ما يسهم في تحسين الظروف المعيشية

وأعرب الحضور عن تقديرهم وامتنانهم لهذه الجهود الإنسانية والتي تعكس الحرص الدائم على تقديم كل ما يسهم في تحسين الظروف المعيشية والصحية للمواطنين اليمنيين، مؤكدين على أهمية استمرارية مثل هذه الحملات في الفترة المقبلة.





