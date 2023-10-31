الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"العليمي" يكشف كيف نجحت المملكة في إفشال مخططات الحوثي لتدمير اليمن

الحوثيين
ارشيفية
أ أ
أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي اليوم (الثلاثاء)، بدور المملكة لدعم الاقتصاد في بلاده، وتعزيز موقف العملة المحلية، وإفشال مخططات الحوثي لإغراق اليمن بأزمة اقتصادية وإنسانية شاملة.اضافة اعلان

قطاع الكهرباء:


وأقر العليمي خلال ترؤسه اجتماعاً ضم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وعددا من الوزراء والمسؤولين اليمنيين المعنيين بالشأن الاقتصادي، عدداً من المعالجات العاجلة في قطاع الكهرباء والطاقة، وتحسين الإيرادات، والتسريع بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات القائمة، وفقا لخطط مزمنة قابلة للتنفيذ العاجل، وعلى المديين المتوسط والإستراتيجي.

وناقش الاجتماع مؤشرات الاقتصاد اليمني والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، والسلع، وإمدادات الخدمات الأساسية وفي المقدمة الكهرباء والطاقة، وذلك على ضوء مستجدات الأوضاع المحلية بما فيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الإرهابية الحوثية، والتطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد الخطير لقوات الاحتلال ، وتداعياتها المحتملة على مختلف القطاعات.

اقرأ أيضا

الشرطة التونسية
6:43 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

حادث نادر في دولة عربية.. فرار 5 سجناء بقضايا قتل سياسيين ورجال شرطة

لحوم فاسدة
6:13 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"فساد وعفن ظاهري".. ضبط أطنان لحوم فاسدة قبل توزيعها على منافذ البيع بدولة خليجية

مقابر جماعية في غزة
5:56 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

تحذيرات دولية من كارثة صحية وشيكة في غزة

تشييع شهداء غزة
2:57 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

ارتفاع عدد ضحايا قصف غزة لـ 8525 بينهم 3542 طفلا

اقرأ أيضا

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بسرعة التدخل لوقف الإبادة الجماعية بحق المدنيين

البنتاغون يعتزم تطوير قنبلة نووية أشد 24 مرة من قنبلة هيروشيما ونجازاكي

سيول وأصوات مرعبة لتدفق مياه الأمطار من الجبال بدولة خليجية (فيديو)

الولايات المتحدة تعرب عن شكرها للمملكة لاستضافتها المحادثات بين ممثلي الجيش السوداني والدعم السريع في جدة

ذعر وارتباك.. فرنسا تخلي مدارس صهيونية من طلابها

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

3f5ad008-913f-4360-8cea-b4b2a73c4049 2:25 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

باليمن.. تدشين حملة طبية مجانية لطب وجراحة العيون في المستشفى السعودي الميداني

الأمراض تفتك بأطفال اليمن 10:42 ص الجمعة، 27 أكتوبر 2023

42 ألف طفل مصابون بالحصبة.. الأمراض القاتلة تفتك بأطفال اليمن

إعصار تيج اليمن 8:55 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

خسائر فادحة بدولة عربية.. 42 قتيلاً ومصاباً و13 ألف نازح وتضرر 500 منزل

اعصار تيج 6:40 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

متجها نحو اليمن وعمان.. الإعصار "تيج" يشتد إلى عاصفة إعصارية عنيفة

اقرأ أيضا

ا
9:25 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

بعد لحم الخنزير.. مداهمة مصنع لإنتاج "أم الخبائث" بالكويت

9MdjydXj
6:53 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

لبنان: حرائق التهمت أكثر من 40 ألف شجرة بسبب قذائف الاحتلال

ا
6:27 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

حرب شوارع بمدينة عربية بين رجال الأمن وتجار السموم (فيديو)

قصف غزة
3:55 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

1950 مفقودًا.. ارتفاع عدد ضحايا قصف غزة لـ 8306 شهداء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الحوثيين
6:44 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"العليمي" يكشف كيف نجحت المملكة في إفشال مخططات الحوثي لتدمير اليمن

التأمينات
6:02 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

هل الرصيد السابق يتيح الحصول على المعاش؟ التأمينات تجيب

الجوازات
5:45 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

هل يمكن تمديد تأشيرة زائر منفردة عبر أبشر ؟.. توضيح مهم من الجوازات

وزارة الخارجية
5:15 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

لمدة 60 يوماً.. السماح للمواطنين دخول هذه الدولة بدون تأشيرة

F9xYcAkWIAAcHif
5:12 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

الإطاحة بـ 5 لصوص ارتكبوا حوادث سطو على منازل في الرياض

أخبار السعودية
2:00 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. خريطة الأمطار المتوقعة اليوم وغرامة المجازفة بعبور السيول