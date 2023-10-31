"العليمي" يكشف كيف نجحت المملكة في إفشال مخططات الحوثي لتدمير اليمن

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أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي اليوم (الثلاثاء)، بدور المملكة لدعم الاقتصاد في بلاده، وتعزيز موقف العملة المحلية، وإفشال مخططات الحوثي لإغراق اليمن بأزمة اقتصادية وإنسانية شاملة. اضافة اعلان





قطاع الكهرباء:

وأقر العليمي خلال ترؤسه اجتماعاً ضم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وعددا من الوزراء والمسؤولين اليمنيين المعنيين بالشأن الاقتصادي، عدداً من المعالجات العاجلة في قطاع الكهرباء والطاقة، وتحسين الإيرادات، والتسريع بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية.وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات القائمة، وفقا لخطط مزمنة قابلة للتنفيذ العاجل، وعلى المديين المتوسط والإستراتيجي.وناقش الاجتماع مؤشرات الاقتصاد اليمني والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، والسلع، وإمدادات الخدمات الأساسية وفي المقدمة الكهرباء والطاقة، وذلك على ضوء مستجدات الأوضاع المحلية بما فيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الإرهابية الحوثية، والتطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد الخطير لقوات الاحتلال ، وتداعياتها المحتملة على مختلف القطاعات.