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بدء التحرك لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة وتمويل إعادة إعمار غزة

النازحون في غزة
أرشيفية
أ أ
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قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، إن عددا من الدول الأوروبية والعربية والولايات المتحدة تعمل على وضع تصور لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة يمكنها جذب أموال لإعادة الإعمار في غزة.اضافة اعلان

تشكيل حكومة فلسطينية موحدة

وأوضح "بارث" في مقابلة أجريت معه بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الثلاثاء، أن عددا من الدول تعمل معا في محاولة لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية موحدة، دون أن يكشف عن هذه الدول أو يضيف أي تفاصيل أخرى.
وأضاف أن النرويج ترى أن الأراضي الفلسطينية يجب أن تديرها السلطة الفلسطينية، ويجب أن تكون السلطة التي تحكم الأراضي الفلسطينية هي ما يريده الفلسطينيون.
وأشار إلى أن العمل على حل الدولتين أصبح ملحا مع انتشار الصراع في المنطقة، لكن الولايات المتحدة وشعب الاحتلال فقط هما القادران على التأثير في موقف حكومة الاحتلال، وفق تعبيره.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف المتواصل، إلى 24285 قتيلا و61154 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد جيش الاحتلال مقتل 525 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

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